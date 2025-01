Einige Fußgängerwege direkt hinter dem Deich stehen bereits knietief unter Wasser, die ersten Straßen sind gesperrt: In Duisburg hat man ein Auge auf Rhein und Ruhr. Bis Samstagmorgen wird hier am Rhein ein Pegel von über acht Metern erwartet.

In Duisburg-Rheinhausen sind die Pferdebesitzer eines Gnadenhofs direkt am Rhein nervös. Hier rückt das Wasser von Tag zu Tag näher an die Stallungen heran.

Prognosen: Keine bedenklichen Pegelstände zu erwarten

Doch die Prognosen beruhigen: Was sich da anbahnt, ist lediglich ein erstes kleines Hochwasser des Jahres, so die Einschätzung der WDR -Wetteredaktion.

Das sind die aktuellen Prognosen für Duisburg-Ruhrort

Durch den Regen und die Schneefälle der vergangenen Tage sind zunächst die kleinen und mittleren Flüsse vollgelaufen. An Wupper und Sieg etwa ist das bemerkbar. In Sankt Augustin wurde ein Weg gesperrt, in Wuppertal-Beyenburg ist die Wupper randvoll. Laut Wupperverband sei das aber nicht kritisch.

Vorläufiger Höchststand am Samstag erwartet

Im zweiten Schritt kommen die Pegelstände jetzt bei den trägeren Gewässern an, zum Beispiel also am Rhein. In Köln etwa soll der Pegel am Samstag auf etwa 7,50 Meter steigen. Das bedeutet zum Beispiel, dass der untere Teil des Deutzer Rheinboulevards abgesperrt werden muss und der Leinpfad angeflutet ist.

Rheinfähre hat Betrieb eingestellt

Schon jetzt hat die Fähre zwischen Köln-Langel und Leverkusen-Hitdorf ihren Dienst quittiert. Es sei zu viel Treibgut auf dem Wasser, das könnte das Schiff gefährden, so die Stadt. Bis Ende der Woche werde der Fährbetrieb eingestellt bleiben.

Auch in Bonn spricht man bei den aktuellen Pegelständen von knapp sechs Metern über ein "kleines Hochwasser". Gefährdete Bereiche behält der Ordnungsdienst im Blick, wie die niedrig gelegene Promenade in Beuel.

Rückgang des Wassers ab nächster Woche

Ab nächster Woche werden die Pegelstände den Berechnungen nach wieder sinken, so die Prognosen und die Einschätzung unserer Wetterredaktion. Bis zum nächsten Hochwasser.

Unsere Quellen:

Bundesanstalt für Gewässerkunde

Stadtentwässerungsbetriebe Köln

Amt für Bodenmanagement und Geoinformation Bonn

Wupperverband

Stadt Duisburg

Über dieses Thema berichtet der WDR am 08.01.2025 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Duisburg und im Radio auf WDR 2 Rheinland und Ruhrgebiet.