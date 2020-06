Ausverkauft ist nicht gleich ausverkauft - zumindest in Corona-Zeiten. Das wurde am Samstagabend (20.06.2020) in der Kölner Arena deutlich, die mit einem Konzert von Wincent Weiß nach der Krise wieder den Betrieb aufnahm. Statt der 20.000 Menschen, die in das "Henkelmännchen" passen, durften nur 900 dem 27-Jährigen Musiker lauschen.