Die Delta-Variante ist viel ansteckender

Zweidrittel der Patienten sind nicht geimpft

Die Zahl steigt insgesamt auch deswegen so rapide, weil wir es nicht mehr mit dem Wildtypus, sondern mit der hochansteckenden Delta-Variante zu tun haben.



Das macht sich auch bei der steigenden Zahl der Patienten im Krankenhaus bemerkbar. Jeder dritte der Über-60-Jährigen dort ist tatsächlich geimpft, oft aber sehr alt und mit nachlassendem Impfschutz. Die anderen Corona-Patienten über 60 sind nicht geimpft - und landen oft auf der Intensivstation.

Die Kliniken geraten in ein Dilemma

Was bedeutet das für die Situation auf den Intensivstationen? Müssen wieder Operationen verschoben werden, weil die Betten mit Covid-Patienten belegt sind? So wie im Krankenhaus in Rahden. Dort werden ab Montag vorübergehend nur noch Notfälle operiert. Das Personal wird im Klinikum Minden zur Versorgung der deutlich angestiegenen Zahl von Corona-Patienten benötigt.

Die RKI-Warnung ist deutlich: Die Behandlungskapazitäten könnten überschritten werden, wenn die Infektionszahlen nicht gesenkt werden.

Bundesweit gibt es rund 25.000 Intensivbetten, von denen 2.300 mit Corona-Patienten belegt sind - also knapp jedes zehnte. 3.100 Betten sind frei. Allerdings zeigt der Blick auf die Lage in NRW, dass es vor allem an großen Kliniken eng werden könnte, die sowieso schon stark belegt sind. In Köln zum Beispiel gibt es rund 400 Betten, die zu knapp zehn Prozent mit Covid-Patienten belegt sind. Frei sind aber nur noch 27 Betten - ein dramatischer Anstieg der schweren Corona-Fälle könnte die Kliniken an ihre Grenzen bringen.

Inhaltsverzeichnis Ausgewählter Teil: Teil 1/2 - Steigende Infektionszahlen trotz Impfung - das ist das Dilemma

Teil 2/2 - Diese Maßnahmen können die Weichen stellen

Stand: 05.11.2021, 21:58