Unzählige Einsatzfahrzeuge stehen am Samstagmittag aufgereiht vor dem DHL Postzentrum in Geseke im Kreis Soest. Die Feuerwehr Geseke ist mitten in einem Großeinsatz. Der Grund: Am Morgen war ein unbekannter Stoff im Paketverteilzentrum ausgetreten. Als die Feuerwehr eintraf, lag ein Postmitarbeiter verletzt am Boden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Sieben weitere Postmitarbeiter standen in der Nähe, als ihr Kollege kontaminiert wurde und müssen nun am Einsatzort bleiben, bis geklärt ist, um welche Substanz es sich handelt.

Geschäfte evakuiert

Die umliegenden Geschäfte wurden vorsichtshalber geschlossen und evakuiert. Mittlerweile ist die Analytische Taskforce aus Dortmund angerückt, um zu klären, worum es sich bei der Substanz handelt. Der Stoff soll in einem mobilen Labor untersucht werden.

Neben der Feuerwehr sind auch Rettungskräfte des Rettungsdienstes, der Hilfsorganisationen aus dem Kreis Soest sowie die Polizei vor Ort.

