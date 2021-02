Gewalt an Kindern: Lehren aus dem ersten Lockdown

Viele Misshandlungen von Kindern bleiben im Lockdown unentdeckt, so Hannah Iserloh von der Vestischen Kinder- und Jugendklinik in Datteln. Gerade im Winter und nach den Ferien würden sonst viel mehr Kinder in der Abteilung des Medizinischen Kinderschutzes untersucht werden: "In dem Moment, wo die Kindergärten geschlossen sind, die Schulen geschlossen sind, wo Jugendämter auch nicht mehr und in ihrer gewohnten Art und Weise arbeiten können, scheint es so zu sein, dass viele Dinge nicht mehr auffallen und die die Kinder nicht mehr bis zu uns kommen wie bisher."

Bekannte Problemfälle verschwinden nicht vom Radar

Laut der Stadt Dortmund werden zumindest die Kinder, bei denen eine schwierige Situation bereits bekannt ist, weiterhin mit Anrufen und Hausbesuchen betreut. Bereits im ersten Lockdown im vergangenen Jahr ist die Zahl der neuen Gefährdungsmeldungen für Kindeswohl laut Bundesfamilienministerium stark zurückgegangen.

Was hat man aus der Zeit der ersten Welle gelernt? Die Stadt Dortmund hatte sich bereits im vergangenen Jahr dafür eingesetzt, dass Kinder aus bekannt schwierigen Verhältnissen in die Notbetreuung gehen durften.