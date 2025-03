Das " Inselhaus Vielfalt " auf Juist liegt malerisch direkt am Naturschutzgebiet der Dünen. Aus den oberen Fenstern genießt man den Blick auf die Nordsee. Die Immobilie in bester Lage gehört der lippischen Landeskirche. Seit mehr als einem Jahr steht das Gästehaus aber leer, weil die fünfzig Zimmer renoviert werden müssen. Die aus mehreren Gebäudeteilen bestehende Anlage versprüht den Charme der 90er Jahre. Allerdings: Von außen wie innen macht es den Eindruck, es müsse nur kurz durchgefegt werden, so ordentlich ist es. Auf den Betten liegen noch die Kissen, die Stühle im Speisesaal stehen bereit und im Regal sind sogar die Gästebücher mit den Geschichten der Urlauber eingeräumt.

Einnahmen neben der Steuer

Die evangelische Kirche in Lippe wollte ursprünglich den roten Backsteinbau verkaufen. Darüber war man auch mit der Gemeinde Juist in Verhandlungen. Allerdings gab es kein gutes Angebot. Jetzt wird überlegt, das ehemalige Hospiz umzubauen. Es könnten kleinere Wohnungen für Einheimische und Saisonarbeitskräfte entstehen. Außerdem könnten im Erdgeschoss Gewerbeeinheiten wie Ärzte und ein Café gebaut werden. In dem 1.800 Quadratmeter großen Inselhaus sollen so 27 neue Einheiten entstehen. Das müsste allerdings die Gemeinde noch genehmigen.

Rendite soll bei 4 Prozent

Die Kosten für einen Umbau werden auf fünf Millionen Euro geschätzt. Über die Zukunft des Inselhaus Juist beraten heute die Kirchenvertreter auf einer Sonder-Synode in Detmold. Intern wird mit einer Rendite von 4 Prozent gerechnet. Die späteren Mieteinnahmen sollen dann eine zusätzliche Einnahmequelle sein, neben der sinkenden Kirchensteuer.

Immobilie in Detmold

Die lippische Landeskirche unterhält circa zehn Immobilien. Ein ehemaliges Verwaltungsgebäude in Detmold, das leer steht, wird demnächst zu Wohnungen umgebaut. Dort werden Wohnungen für Familien gebaut. Sie sollen nach Mietspiegel vemietet werden.

