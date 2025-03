Mehr Verzicht als zur Fastenzeit scheint es aber jeweils im Januar zu geben: Ein Grund dürften die guten Vorsätze zum Jahreswechsel sein. Und Aktionen wie der "Dry January" (trockener Januar) oder der "Veganuary" (veganer Januar) machten sich beim Absatz von alkoholischen Getränken und Fleisch bemerkbar, so das Statistische Bundesamt.

Annika Fenske plant wenig Konsum

Der Verzicht schärft laut Jähne die Achtsamkeit, darauf hofft auch Referendarin Annika Fenske. Die 27-Jährige will die Zeit bis Ostern zum Konsumfasten nutzen. Sie sei sehr anfällig für Spontankäufe und wolle nun " ein paar Mal öfter " darüber nachdenken, was sie so kauft. Vor allem Kleidung und Schuhe stünden auf dem Prüfstand, um " einfach mal zu reflektieren und zu lernen, brauche ich das jetzt wirklich, oder ist es einfach Quatsch, dass ich noch mehr zu Hause rumstehen hab ", sagt Fenske im WDR 2-Interview.

Eine realistische Herangehensweise, die Jähne begrüßen dürfte, weil es sich gut umsetzen lässt und ein Lerneffekt wahrscheinlich ist.