Bereits am Mittwochabend demonstrierten vor der CDU-Parteizentrale in Berlin mehrere hundert Menschen gegen eine angebliche Zusammenarbeit der Union mit der in Teilen vom Verfassungsschutz beobachteten Partei. Die CDU bestreitet, dass es in diesem Fall eine Zusammenarbeit gegeben hat - schließlich habe es keine Absprachen mit der AfD gegeben.

Zu der Kundgebung unter dem Motto "Brandmauer statt Brandstiftung" hatten unter anderem Amnesty International und andere Organisationen aufgerufen. Direkt nach der Abstimmung hatte es auch erste Demos in NRW gegeben, zum Beispiel in Bonn mit 600 und in Köln mit einigen Hundert Teilnehmenden, wie die Polizei mitteilte.

Farbanschlag in Dortmund

In der Nacht zu Donnerstag kam es außerdem zu einem Farbanschlag auf die CDU -Zentrale in Dortmund. Offenbar als Reaktion auf die umstrittene Bundestags-Abstimmung warfen Unbekannte mehrere rote Farbbeutel an die Fassade. Zuvor waren mit Kreide Protestnoten auf dem Bürgersteig hinterlassen worden: zum Beispiel " CDU = AfD ".

Zahlreiche Demos am Donnerstag

Im Lauf des Donnerstags sind in mehreren NRW-Städten weitere Demonstrationen angekündigt. Eine Auswahl:

Mahnwache ab 16.30 Uhr vor dem CDU-Büro Münster

Demonstration ab 18 Uhr ab der Reinoldikirche in Dortmund

Kundgebung ab 18 Uhr vor der CDU-Geschäftsstelle Duisburg

Demonstration ab 17 Uhr vom Burgplatz zur CDU Parteizentrale

Kundgebung ab 18 Uhr vor der Parteizentrale der CDU Essen

NRW-Finanzminister plädiert für klare Abgrenzung

Offenbar ist auch bei den Christdemokraten in den Bundesländern die Diskussion um die " Brandmauer " und den Umgang mit der AfD längst noch nicht beendet. " Wir dürfen auf gar keinen Fall irgendetwas mit Leuten tun, die mit dieser Gesellschaftsordnung nichts zu tun haben ", sagte der Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Marcus Optendrenk, am Donnerstag. " Wir haben auch mit denen nichts zu verhandeln, sondern wir haben Probleme zu lösen ", sagte er am Rande des Finanzausschusses des Bundesrats in Frankfurt am Main.

Auch die Finanzminister der unionsgeführten Länder Bayern, Berlin und Hessen sprachen sich deutlich gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD aus.