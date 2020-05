Ekelhaft und gefährlich: Spuckattacken in Zeiten von Corona

Schon vor Corona-Zeiten waren sie ekelhaft und respektlos. Doch nun können sie auch noch gefährlich werden: Spuckattacken. Immer wieder kommt es vor, dass Menschen in der Öffentlichkeit von Fremden angespuckt werden.

In diesen Tagen häufen sich die Meldungen: So wurde in Bochum ein Supermarktmitarbeiter von einem Kunden angespuckt. In Oberhausen kam es zu einer Spuckattacke auf eine Busfahrerin. Und in Herne wurde eine Polizistin Opfer während einer Verkehrskontrolle.

Quarantäne nach Spuckattacke