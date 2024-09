Es klingt wie eine Szene aus einem Spionagefilm: Mehr oder weniger zeitgleich explodieren Tausende Pager in Händen oder Hosentaschen von vermeintlichen Hisbollah-Mitgliedern im Libanon und in Syrien. Es ist ein mächtiger Schlag gegen die schiitische Terror-Organisation, die von Israels Erzfeind, dem Iran, unterstützt wird.

Mindestens zwölf Menschen starben bei den Explosionen, es gibt etwa 200 Schwerverletzte und Tausende weitere Verletzte. Für die Hisbollah sind aber nicht nur die vielen Opfer eine Demütigung, sondern vor allem, dass es offenbar gelungen ist, so gezielt gegen tausende Hisbollah-Kämpfer vorzugehen.

Unter den Verletzten sollen auch Mitglieder der Elitetruppe "Radwan" sein. Die Botschaft ist klar: Niemand ist sicher. Für die Hisbollah ist auch klar: Das war Israel, auch wenn sich bisher niemand zu dieser Aktion bekannt hat. Was wissen wir momentan, was ist Gegenstand von Spekulation?





Um es vorwegzunehmen: Unsere Handys sind nicht in Gefahr. Nico Lange, Senior Fellow der Münchner Sicherheitskonferenz und Lehrbeauftragter für Militärgeschichte an der Uni Potsdam, sagte dem WDR : "Da muss jetzt keiner Angst haben." Man müsse davon ausgehen, dass die Pager präpariert worden seien und dass die Lieferung abgefangen wurde.

"Die ersten Theorien, die da kursierten, man habe nur per Software und per Hack alle gleichzeitig über die Batterien zum Explodieren bekommen, das ist, glaube ich, eher was für einen Science-Fiction-Film", so Lange. "Das ist in dieser Weise nicht möglich." Moderne Smartphones schalteten sich ab, wenn sie zu heiß werden, erklärt der Experte.

Ein handelsüblicher Pager, wie er früher häufiger benutzt wurde

Ein Sprecher des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI ) versicherte im Gespräch mit dem WDR, dass für die deutsche Bevölkerung keine Gefahr bestehe: "Niemand muss sich in Deutschland Gedanken machen ." Auch die Einsatzkräfte in Feuerwehren und Krankenhäuser seien sicher. Handyakkus explodierten nicht, selbst wenn sie sehr heiß werden.

Ein Pager wird benutzt, um eine Person zu erreichen. Die Person wird über den Pager angepingt, erhält zum Beispiel eine Handlungsaufforderung wie die Bitte um einen Rückruf. Mit dem Siegeszug der Handys wurden Pager weitgehend überflüssig. Man kann sie allerdings nicht orten, das machte die kleinen Empfänger wohl für die Hisbollah interessant. Ihre Anwendung finden Pager bei uns noch in Krankenhäusern oder bei der Feuerwehr.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurden die Pager von der Hisbollah-Miliz bestellt. Hergestellt wurden sie nach Angaben der taiwanesischen Firma Gold Apollo von der in Budapest ansässigen BAC Consulting. Gold Apollo teilte mit, dass es die Markenrechte an die Ungarn abgegeben habe, aber nicht an der Produktion beteiligt gewesen sei.