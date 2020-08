Spahn für Absage des Karnevals

Festkomitee: Entscheidung zu früh

Beim den Karnevalsverbänden in NRW löste die Äußerung Spahns Unruhe bis Entsetzen, vor allem aber Unverständnis aus. " Man muss nicht heute das verbieten, was in einem halben Jahr stattfinden soll" , sagte Michael Kramp, Sprecher des Festkomitee Kölner Karneval, dem Dachverband der meisten Kölner Karnevalsvereine, am Dienstag.