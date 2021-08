Corona an NRW-Schulen: Quarantäne-Frust statt Luftfilter

Immer wieder werden aber ganze Klassen in Quarantäne geschickt. Aktuelles Beispiel: Die Kölner Grundschule Am Rosenmaar. Die Kinder hätten in der Ganztagsbetreuung zusammen gegessen, lautete die Begründung. Für die betroffenen Eltern ein Fall von " Willkür" , wie es in einem offenen Brief an Kölner Gesundheitsamt, Oberbürgermeisterin Reker, Schulministerin Gebauer und Ministerpräsident Laschet heißt. In vergleichbaren Fällen seien nicht ganze Klassen aufgrund eines gemeinsamen Essens in Quarantäne geschickt worden. Die Eltern fordern einheitliche und transparente Regeln.