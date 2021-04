Abi-Prüfung, Testpflicht, Wechselunterricht: Wie Schule nach den Ferien weitergeht

"Wo die Zahlen über 100 steigen, muss dies als lautes Warnsignal gesehen werden. Präsenzunterricht wird nur dann möglich sein, wenn die bekannten Maßnahmen zur Infektionsprävention ganz strikt eingehalten werden" , sagte Karliczek.

Testpflicht an Nordrhein-Westfalens Schulen

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer

Für Nordrhein-Westfalen hatte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Gründonnerstag in Düsseldorf die Einführung einer Testpflicht für Schülerinnen und Schüler angekündigt.



"Verpflichtende Selbsttests als zusätzliche Sicherheit tragen dazu bei, das Dunkelfeld von symptomlos Erkrankten aufzuhellen und die weitere Ausbreitung der Pandemie zu verhindern. Sie sorgen dafür, dass der Schulbetrieb sicherer wird" .

Die Kinder und Jugendlichen aller Schulen sollen nach ihren Worten zwei Mal pro Woche Selbsttests durchführen. Dafür seien wöchentlich etwa fünf Millionen Test-Sets nötig, sagte der Landesvorsitzende des Städtetags, Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD). "Diese Menge ist bisher bei weitem nicht vorhanden."

Weitere Test-Lieferungen ab Mittwoch

Nach WDR-Informationen sind vor den Osterferien 3,3 Millionen Selbsttests an alle weiterführenden Schulen versandt worden. Am Mittwoch sind weitere Lieferungen an rund 1.000 der Grund- und Förderschulen in NRW geplant. An den darauf folgenden Tagen sollen alle weiteren Schulen beliefert werden.

Zu prüfen sei, ob künftig nicht besser zu Hause getestet werden sollte. "Dann würden positiv Getestete gar nicht erst in die Schule kommen." Darüber hinaus müsse die Landesregierung rasch festlegen, ab welchem landesweiten Inzidenzwert Schulen in den Distanzunterricht und Kitas in die Notbetreuung wechseln sollten.