Corona und Reisen: Steht auch der Sommer-Urlaub 2021 auf der Kippe?

Angesichts solcher Risiken liegt Urlaub in Deutschland auch 2021 im Trend. Dem Deutschen Ferienhausverband zufolge sind beliebte Ziele an Nord- und Ostsee sowie in der Alpen für die Hauptreisezeit Juli und August bereits jetzt zu etwa 60 Prozent belegt.

Kreuzfahrten nur ohne Landgang

Auch Kreuzfahrten sind nach langer Pause mittlerweile wieder möglich - allerdings mit großen Einschränkungen. Laut Auswärtigem Amt gibt es keine Bedenken, wenn auf den Schiffen spezifische Hygienekonzepte gelten und die Reisen in einem Hafen in Deutschland beginnen und enden und keine Landgänge geplant sind. Einige Anbieter wollen frühestens im April 2021 wieder in See stechen.

Wer trotzdem verreisen will, muss daran denken: Ohne Kontaktbeschränkungen, Einhaltung der Hygienevorschriften und Abstandsregeln wird es wohl auch in diesem Jahr nicht gehen. Viele Länder fordern außerdem bei der Einreise den Nachweis eines negativen PCR -Tests oder schreiben eine mehrtägige Quarantäne vor. Manchmal auch beides.

Wie stehen die Chancen auf Urlaub in Europa, welche Regelungen gelten aktuell in den beliebten Urlaubsländern? Ein Überblick: