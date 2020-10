Borkum ja, Amrum eher nicht: Das Reisen in Corona-Zeiten

Keine Quarantäne-Pflicht in NRW für innerdeutsche Reisende

Angenommen, die Familie aus Hamm folgt der Empfehlung und bleibt tatsächlich zu Hause - und dann kündigt die Schwester aus Neukölln ihren Besuch an, einem der vier Berliner Risikogebiete. Ist das erlaubt? Ja. Die Kategorisierung als Risikogebiet bedeute "primär keine Einschränkungen für Reisende aus oder in diese Städte/Regionen", sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Dienstag. Also keine Quarantäne - egal, ob die Schwägerin privat untergebracht wird oder ins Hotel geht. Diese Regelung gilt NRW-weit: In Hamm, wo der 7-Tages-Wert derzeit bei 94,9 liegt, genauso wie in Höxter, wo er lediglich 2,8 beträgt.

Hotels verlangen negativen Corona-Test

Allerdings: Wer in einem Hotel oder einer Pension übernachtet und aus einem Gebiet mit "erhöhtem Infektionsgeschehen" stammt, braucht laut der aktuellen Corona-Schutzverordnung in NRW einen negativen Corona-Test, der maximal 48 Stunden alt ist. Ausnahmen gelten dabei für unaufschiebbare Geschäftsreisen und Reisen mit einem medizinischen Anlass. Und es gibt weitere "triftige Reisegründe": Den Besuch eines Lebenspartners, die Pflege schutzbedürftiger Personen - und den Besuch eines Familienangehörigen. Auf das Beispiel der Hammer Familie bezogen, heißt das: Die Schwester aus Neukölln bräuchte keinen Test, die Freundin aus Kreuzberg dagegen schon. Und wenn sie nicht aus Berlin, sondern aus Schleswig-Holstein käme? Dann müsste sie nach ihrer Rückkehr zu Hause in Quarantäne.