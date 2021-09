Neue Quarantäne-Regeln für Schulen: Was bedeutet das für NRW?

Denn die letzte Entscheidung, wer in Quarantäne geschickt wird, liegt bei den Gesundheitsämtern vor Ort. Und da Kinder in der Schule nicht auf einem Platz verwurzelt sind wie die Eichen in einem Wald, sondern in der Pause, in der Mensa, beim Sport oder im Musikunterricht in immer neuen Konstellationen teils nah beieinander sind, müssen mitunter doch ganze Schulklassen in die häusliche Isolation. In NRW waren es bisher 14 Tage.

Neu: Freitesten nach fünf Tagen

Abweichend von der NRW-Regelung haben sich die Länderministerien darauf geeinigt, dass nach fünf Tagen ein Freitesten für die Kids in Quarantäne möglich sein soll.

Ab wann gilt das?

Aber wie schnell wird das umgesetzt? Hat die neue Vereinbarung bereits konkrete Auswirkungen für die Kinder, die aktuell wieder im erzwungenen Home-Schooling sind? Die jüngsten Zahlen aus dem Schulministerium weisen zum Stichtag 2. September 40.000 Kinder in Quarantäne aus - 10.000 mehr als in der Woche zuvor.

Aus dem Gesundheitsministerium hieß es, man sei, was die konkrete Umsetzung anbelangt, in der Abstimmung mit dem Schulministerium. Wahrscheinlich wird die Quarantäne auch am Dienstag bei der turnusmäßigen Kabinettssitzung besprochen. Wann was konkret beschlossen und wie umgesetzt wird, ist offen.

Weicht NRW von der bundesweiten Regelung ab?

Der FDP -Fraktionsvorsitzende im NRW-Landtag, Christof Rasche, sagte dem WDR , das Ziel sei, " möglichst wenig Leute in Quarantäne zu schicken ". Das infizierte Kind auf jeden Fall, die anderen sollten dann häufiger getestet werden.

Berlin und Baden-Württemberg seien mit der am Montag getroffenen Vereinbarung der Länderminister unzufrieden. NRW wolle nun abwarten, wie sich diese beiden Bundesländer entscheiden. Wenn mehrere Länder abweichen, so Rasche, würde auch NRW eine andere Regelung treffen.

Wie bereits zuvor von Schulministerin Gebauer (FDP) und Gesundheitsminister Laumann (CDU) angeregt, solle dann nur das mit Corona infizierte Kind in Quarantäne. Mit dieser Position konnten sie sich bei den Länderberatungen jedoch nicht durchsetzen. Die Gesundheitsämter, so Rasche, bräuchten dann klare Vorgaben.

SPD fordert tägliches Testen in der Klasse bei Infektionsfall

Der bildungspolitische Sprecher der SPD -Fraktion, Jochen Ott, sagte am Dienstag: "Im Kern bleibt es bei dem Problem, dass die Kontaktpersonen eines infizierten Kindes nur schwer zu ermitteln sein dürften."

Die SPD fordert darum ein viel engmaschigeres Testen als es bislang Praxis ist: Im Falle einer Corona-Infektion müssten die Kinder einer Klasse, die nicht in Quarantäne geschickt werden, "für die Dauer von mindestens fünf Tagen jeden Tag einzeln getestet werden" , forderte Ott.

Dieser Vorschlag könnte eine Brücke sein zu dem Vorschlag, mit dem angedachten Ein-Kind-Quarantäne-Modell der Landesregierung.