Corona und Schule: Kommen einheitliche Quarantäne-Regeln?

In anderen Bundesländern müssen auch die unmittelbaren Sitznachbarn der Infizierten für 14 Tage in Quarantäne, aus der sie sich nicht freitesten können. Die letzte Entscheidung trifft aber immer das zuständige Gesundheitsamt - letztlich können die Regeln also auch lokal sehr streng ausgelegt werden.

Wie sieht es in Nordrhein-Westfalen aus?

Eher wie ein Flickenteppich: Zwar gilt die allgemeine Richtlinie des Landes, dass nicht ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden sollen, sondern nur jene Schüler, die direkt neben und vor oder hinter dem Infizierten gesessen haben. Aber eine landesweite Abfrage des WDR-Magazins Westpol hat gezeigt, dass sich am Sonntag landesweit mindestens 92 komplette Schulklassen in Quarantäne befanden.

Das zeigt sich auch an der Gesamtzahl der Quarantänefälle in NRW, die höher liegt als in anderen Bundesländern: 30.000 Schülerinnen und Schüler waren es in der ersten Unterrichtswoche des neuen Schuljahres. Die Dauer der Quarantäne beträgt bei allen 14 Tage, ein Freitesten wie bei Reiserückkehrern gibt es nicht.