Münster als erste NRW-Kommune unter Corona-Inzidenzwert von 50

Auf der ansonsten komplett rot gefärbten Karte zeigt die Farbe an, dass in Münster der sogenannte Inzidenzwert unter die kritische Schwelle von 50 gesunken ist. Die Stadt in Westfalen ist die erste Kommune in NRW, die diesen Wert seit dem Beginn des Anfang November verhängten "Lockdown lights" erreicht. Doch was bedeutet das?

Wie hat Münster das geschafft?