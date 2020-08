Heute landesweite Maskenkontrollen im Nahverkehr

Am Montag ist es besonders wahrscheinlich, erwischt zu werden, wenn man den Mund-Nasen-Schutz beim Bahnfahren nicht oder nicht richtig trägt. In mehreren Städten in NRW finden in regionalen Bahnen, S-Bahnen und an Bahnhöfen Kontrollaktionen statt. Die Verkehrsunternehmen wollen gezielt nach Maskenverweigerern suchen. Sie bringen diese laut NRW-Verkehrsministerium zu Polizei und Ordnungsämtern, die dann Bußgelder von 150 Euro verhängen.