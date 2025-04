Waldbrandserie bei Nettetal: Ist es Brandstiftung?

Das Feuer in einem Waldstück unweit von Nettetal konnte gestern Abend schnell gelöscht werden, es brannte auf einer Fläche von 100 Quadratmetern. Ob das Feuer in Zusammenhang steht mit anderen Bränden im sogenannten Grenzwald direkt an der Grenze zu den Niederlanden, steht noch nicht fest. Auffällig ist aber: Seit Anfang April hat es in dem Gebiet elf Mal gebrannt.

Polizei ermittelt in alle Richtungen

Ob es sich um Brandstiftung durch einen "Feuerteufel" handelt, ist unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und vermutet, dass in einigen Fällen möglicherweise Brandbeschleuniger verwendet wurden. "Im Wald ist es schwierig, konkret zu analysieren, wo ist der Brand entstanden, wo ist der Ausgangspunkt. Wir haben Proben genommen, und diese Proben werden jetzt analysiert" , erklärt Wolfgang Goertz von der Polizei im Kreis Viersen.

Erhöhte Alarmbereitschaft

Für die freiwillige Feuerwehr vor Ort in Nettetal wird die Situation mittlerweile zur Belastung. "Natürlich sind die Kameraden angespannt und auch frustriert, weil die Häufigkeit der Einsätze stark zugenommen hat" , beschreibt Feuerwehrmann Markus Jansen die Situation, "das sind wir nicht gewohnt." Die Feuerwehren in der Region sind jetzt in erhöhter Alarmbereitschaft.

In den kommenden Tagen soll es kaum regnen, schon jetzt steht der Waldbrandgefahrenindex auf Stufe 3 von 5. Um Brände rechtzeitig zu erkennen und zu bekämpfen, ist auch das Regionalforstamt Niederrhein in Alarmbereitschaft und nutzt die KI - gestützte Überwachungszentrale Firewatch , die Rauch auf bis zu 40 Kilometer Entfernung erkennen kann.

Unsere Quellen: