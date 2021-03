"Wer Ostern verreist, gefährdet den Sommerurlaub" , hat Vizekanzler Olaf Scholz am Sonntag in einem Zeitungsinterview gesagt. Auf Mallorca hören sie solche Sätze nicht so gern. Beatrice Ciccardini zum Beispiel: Sie hat direkt am Strand in der Nähe des sogenannten Ballermanns ein Restaurant.

"Mir ist ein riesen Stein vom Herzen gefallen, als ich gehört habe, dass Deutschland die Balearen nicht mehr zum Risikogebiet erklärt. Ich brauche die Deutschen. Sie gehören zu meinen treuesten Kunden" , sagt die gebürtige Schweizerin, die seit Jahrzehnten auf Mallorca lebt und arbeitet.

Tristesse: Geschlossene Läden, abgesperrte Hotels

Die Menschen auf Mallorca sind auf den Tourismus im Sommer angewiesen, um durch den Winter zu kommen. Das Konzept ging schon im vergangenen Jahr wegen der Pandemie nicht auf. Eine Wiederholung von 2020 wollen auf Mallorca alle verhindern.

Ein geschlossenes Hotel sperrt seinen Eingang zu, zum Schutz vor Einbrechern.

Wer am Strand entlanggeht, sieht vor allem eines: Tristesse. Bars, Restaurant, kleine Supermärkte, in denen man das Nötigste für den Strandtag kaufen kann: alles geschlossen. Manche Hoteleingänge sind mit Zäunen abgesperrt, damit niemand einbricht. Es sieht nicht so aus, als würden sie bald wieder öffnen.

Urlaub mit schlechtem Gewissen

Noch sind wenige Touristen auf Mallorca – das wird sich zu Beginn der Osterferien wohl ändern. Mit Reportern offen sprechen, das wollen viele Urlauber nicht. Viele plagt doch ein schlechtes Gewissen: Verreisen in der Pandemie, ist das in Ordnung?