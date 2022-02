Corona-Lockerungen: Schritt für Schritt in die Normalität?

Wie könnte das in NRW umgesetzt werden?

Hendrik Wüst

Die Beschränkung des Zugangs auf Geimpfte und Genesene (2G) in vielen gesellschaftlichen Bereichen soll zeitnah nach der MPK aufgehoben werden. Das hatte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bereits am Mittwoch angekündigt. Statt 2G werde es im NRW-Einzelhandel eine FFP2-Maskenpflicht geben, wie es schon in anderen Bundesländern üblich ist. Weitere Öffnungsschritte nannte Wüst noch nicht.