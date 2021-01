Lockdown: Lockerungen erst nach Ostern?

Die Corona-Zahlen sinken - auch in NRW . Am Donnerstagmorgen lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 93,1. Am Vortag hatte der Wert noch bei 97,2 gelegen und war damit erstmals seit rund drei Monaten unter die 100er-Schwelle gerutscht.

In drei NRW -Kreisen ist die Kennziffer sogar unter 50 gesunken: In Coesfeld liegt er bei 49, in Borken bei 47,4 und in Münster sogar nur bei 33,6.