Es wird warm in NRW . Zum Wochenende werden geradezu sommerliche Temperaturen erwartet. Die Woche startet zunächst mild und bewölkt. Am Laufe des Montags lockert es dann von Westen auf, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Im Osten Nordrhein-Westfalens regnet es ein wenig, der Rest des Landes bleibt aber trocken.

Die Höchstwerte liegen am Montag in NRW zwischen zwölf und 14 Grad, in den Hochlagen sind es windige acht Grad. In der Nacht zu Dienstag ist gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter nicht ausgeschlossen.

Ab Dienstag wird's wärmer

Es wird wärmer und bleibt trocken. Am Dienstag werden Höchstwerte zwischen 13 und 16 Grad erwartet, in Hochlagen etwas weniger. Windig soll es in der Eifel werden - dort muss zeitweise mit starken Böen gerechnet werden.

Die Sonne setzt sich im Lauf der Woche immer mehr durch.

Bereits am Mittwoch soll es dann richtig warm werden. Bis zu 20 Grad werden in NRW erwartet. Und das ist nicht alles: Am Donnerstag und Freitag soll es Picknick-Wetter mit bis zu 22 Grad geben.

Der März 2025 war sehr trocken und sonnig

Am Montag endet der März - es war der zweittrockenste und zweitsonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Schon im Februar regnete es zu wenig - es fiel nur knapp ein Drittel des üblichen Niederschlags in NRW .

WDR-Meteorologe Jürgen Vogt

" Nach dem verbreitet schon viel zu trockenen Februar ist der März jetzt noch mal trockener ausgefallen. Im Schnitt ist nur etwas mehr als ein Zehntel der üblichen Jahresniederschlagsmenge gefallen. Trockener war es nur im März 1929 - also vor fast 100 Jahren ", sagt WDR-Wetterexperte Jürgen Vogt.

Wenig Regen, viel Sonne: Im März gab es in NRW verbreitet mehr als 200 Sonnenstunden. Das sind umgerechnet rund sieben Stunden pro Tag. " Das entspricht mehr als der doppelten Sonnenscheindauer im Vergleich zu einem Durchschnittsjahr ", so Vogt.

Auch bei der Mitteltemperatur lag der März wieder rund zweieinhalb Grad über dem langjährigen Schnitt der Referenzperiode von 1961 bis 1990.

Meteorologische Dürre

Ist es ein bis zwei Monate trockener als üblich, kann man sowohl meteorologisch als auch landwirtschaftlich von einer Dürre sprechen. " Die Natur braucht dringend Wasser. Aber auch bis zum kommenden Wochenende ist Regen - wenn überhaupt - nur in homöopathischen Mengen in Sicht. Das Ganze dann bei steigenden Temperaturen ", beschreibt WDR-Meteorologe Vogt die Lage.

Das warme und trockene Wetter lockt die Menschen in die Natur. Grillen im Park oder die Zigarette während des Frühlingsspaziergangs sind dann keine Seltenheit. Durch die geringen Regenmengen und das sonnige Wetter zum Wochenende steigt aber auch die Waldbrandgefahr wieder.

"Eine hohe Waldbrandgefahr ist Ende des Winters keine Seltenheit"

" Die Trockenheit macht sich in der Natur jetzt sehr bemerkbar. Das zeigt sich auch an der Waldbrandgefahr, die im Laufe der Woche wieder stark ansteigen wird " sagt Vogt. " Eine hohe Waldbrandgefahr ist Ende des Winters keine Seltenheit ". Pflanzen aus dem Vorjahr ziehen keine Feuchtigkeit mehr aus dem Boden.

Regnet es nicht, trocknen sie komplett aus. " Das ist ein idealer Nährboden für Feuer, das durch weggeworfene Zigarettenkippen oder Funkenflug von Grills ausgelöst wird ", erklärt Vogt. Daher ist es kein Zufall, dass Waldbrände oft an Wochenenden entstehen - der Zeit, in der viele Menschen in der Natur unterwegs sind.

