Trotz stabilisierter Zahlen: Werden Corona-Maßnahmen verschärft?

Es ist zwar bekannt, dass die Werte montags erfahrungsgemäß niedriger sind, da die Gesundheitsämter am Wochenende oft nicht alle Zahlen melden. Darauf, dass der Knick in der Kurve mehr ist als ein Meldefehler oder eine Verzögerung bei der Übertragung, lassen aber auch andere Zahlen schließen. So geht in den Ballungszentren des Landes die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen schon seit ein paar Tagen leicht zurück.

Doch die Stabilisierung oder der teilweise leichte Rückgang der Infektionszahlen reicht nach Meinung der Bundesregierung nicht aus. "Die Zahlen stabilisieren sich etwas. Aber zu langsam", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag. Tatsächlich lag die 7-Tages-Inzidenz in NRW zuletzt bei 164,9. Angestrebt ist ein Wert unter 50. Merkel will offenbar bei einem Treffen mit den Länderchefs eine Ausweitung der Maßnahmen und Beschränkungen vorschlagen. Das geht aus der Beschlussvorlage für das Treffen hervor, die dem WDR vorliegt.