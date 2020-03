Corona-Alltag einer Pflegerin: Mut machen und Trost spenden

Mein Job während der Corona-Krise ist es, nicht den Mut zu verlieren, weiterzumachen und den Menschen Trost zu spenden.

Die Tagespflege, in der ich sonst arbeite, ist geschlossen. Jetzt werde ich in unserem Wohn- und Pflegezentrum für Senioren eingesetzt. Das ist für uns ein großer Vorteil, weil wir als Kollegen da jetzt unterstützen können. Normalerweise übernimmt der Soziale Dienst in einem Pflegeheim die soziale Betreuung und das Pflegepersonal die körperliche. Ich kann jetzt zusätzlich beides anbieten - was gerade gebraucht wird.

Bewohner haben manchmal Angst

Vor allem die soziale Komponente ist jetzt wichtig: Die Bewohner, die noch geistig fit sind, bekommen zum Beispiel durch die Tageszeitung schon mit, was passiert. Es ist erschreckend für alle.

Gerade, wenn man der Generation Mitte 80 bis 90 erzählt, dass es im Geschäft Klopapier und kein Mehl gibt, fragen sie: Es bricht doch kein Krieg aus? Dann versucht man mit lustigen Anekdoten ihnen diese Ängste zu nehmen.