Kitaverbot für Rotznasen: Eltern wehren sich

Gerade erst läuft in Kitas wieder der Regelbetrieb - aber schon sind Eltern mit einer neuen Regelung konfrontiert. Danach schicken Kitas Kinder mit einer laufenden Nase oft wieder nach Hause. Hintergrund ist eine Anweisung des Familienministeriums.

Demnach müssen Kinder, die "Covid-19-Krankheitssymptome" zeigen, von ihren Eltern aus der Kita abgeholt werden. Sie dürfen erst wieder kommen, wenn sie 48 Stunden symptomfrei sind oder ein ärztliches Gesundheitsattest vorliegt.

Brandbrief an den Familienminister

Milva Reehuis