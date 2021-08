Komplizierte Corona-Regeln: Was bei steigenden Inzidenz-Zahlen noch geht

Was passiert, wenn in meiner Stadt die Inzidenz dauerhaft über 50 liegt?

Zunächst einmal: nichts. Aktuell haben in NRW schon zwölf Kommunen einen besonders hohen Inzidenzwert über 50, zum Beispiel Solingen mit 77. Nach den bisherigen Regeln hätte in solchen Kommunen eigentlich bald die Inzidenzstufe 3 ausgerufen werden müssen: mit noch strengeren Einschränkungen für das öffentliche Leben.

Aber: Durch eine Änderung in der Corona-Schutzverordnung hat die Landesregierung die Inzidenzstufe 3 bis zum 19. August vorläufig ausgesetzt. Also bleibt es auch in Kommunen mit höheren Inzidenzwerten erstmal bei den Regeln der Inzidenzstufe 2. Zur Begründung hieß es, dass angesichts der hohen Impfquote und der entspannten Lage im Gesundheitssystem weitere Einschränkungen nicht angemessen sind.

Wie geht es weiter?

Das weiß noch niemand so genau. Allerdings gilt als sicher, dass sich die Corona-Politik in naher Zukunft stark ändern wird. Zurzeit arbeitet die Landesregierung an einer neuen Corona-Schutzverordnung, in der die Regeln für den Spätsommer und den Herbst neu definiert werden. Bisher sind nur Eckpunkte bekannt, auf die sich Bund und Länder am Mittwoch geeinigt haben. Eine Auswahl: