WDR: Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat vorgestern gesagt, Putin wolle gar nicht verhandeln, sondern weitere Geländegewinne machen. Er wolle sich also erstmal noch Vorteile auf dem Schlachtfeld verschaffen und dann auf einer neuen Grundlage verhandeln.

Heinemann-Grüder: Die Erwartung der Russen war ja: Mit Trump können wir einen Deal bekommen. Die Amerikaner werden dann die Ukraine nicht weiter unterstützen. Dann haben wir es nur noch mit den Europäern oder der sogenannten Koalition der Willigen zu tun. Sie dachten, die Zeit arbeitet für sie und sie können den Westen spalten.

Pistorius: "Putin will weitere Geländegewinne"

Diese Erwartung ist jetzt offensichtlich - zumindest gegenwärtig - enttäuscht, dass man von Trump Zuckerbrot bekommt und die Peitsche nur für die Ukraine gilt. Dieses Bild, was man so vor zwei, drei Monaten hatte, hat sich mittlerweile umgekehrt. Insofern gibt es in Russland Ernüchterung.

Ja, sie hoffen, dass sie zumindest die vier formell annektierten Gebiete auch noch de facto einnehmen können. Sie kontrollieren ja bisher nur die Krim und das Gebiet Lugansk. Aber die anderen Gebiete, die sie formell annektiert haben, kontrollieren sie nur zum Teil. Und das wollen sie erreichen.

WDR: In der "Frankfurter Rundschau" ist heute ein Artikel zu lesen, der den Titel "Komplott zwischen Trump und Putin?" trägt. Laut der Zeitung äußerte das russische Staatsfernsehen die These, dass das Treffen in Istanbul nur eine Inszenierung für die Öffentlichkeit sei. Alles sei längst verabredet zwischen Putin und Trump. Wie denken Sie darüber?

Großer Medienandrang in Istanbul

Heinemann-Grüder: Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Ich war letzte Woche bis Freitag auch in der Ukraine, wo das Kiew-Security-Forum stattfand. Das ist so etwas wie die Münchner Sicherheitskonferenz. Daran haben viele Amerikaner teilgenommen, auch Republikaner. Da war es natürlich von großem Interesse: Was für verschiedene Stimmen gibt es in der amerikanischen Regierung?

Man kann nicht sagen, dass es da eine einheitliche Position gibt. Ich würde nicht von einer Verschwörungstheorie ausgehen. Die Amerikaner, die dort waren, gingen eigentlich davon aus, dass die Kräfte, die in der US-Regierung gegen Putin eingestellt sind, mittlerweile an Macht gewonnen haben. Die ursprüngliche Befürchtung "Verrat von Trump an den Interessen der Ukraine" wurde von den Amerikanern eher zurückgewiesen.