Novavax, Sanofi und Valneva: Mit diesen Impfstoffen sollen wir 2022 geimpft werden

Die meisten Menschen in Deutschland sind derzeit noch mit ihrer ersten Impfung beschäftigt, doch Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU ) plant bereits die Impfkampagne für das Jahr 2022, falls eventuelle Nachimpfungen nötig werden.

Spahn soll so viel Impfstoff angeschafft werden, dass jede Person in Deutschland zweimal geimpft werden könnte. Das steht laut "Handelsblatt" in einem Bericht des Gesundheitsministerium, der am Mittwoch im Kabinett vorgestellt wurde. Insgesamt 204 Millionen Dosen will Spahn anschaffen. Damit würde die empfohlene Gesamtmenge inklusive "Sicherheitspuffer" erreicht, heißt es in dem Bericht.

Astrazeneca und Curevac sind raus - mit diesen Impfstoffen plant Spahn für 2022

Spahn setzt dabei auf andere Hersteller als noch in der ersten Impfkampagne. So soll auf Astrazeneca verzichtet werden. Auch Impfstoffe des deutschen Herstellers Curevac sind nicht mehr eingeplant. Curevac hatte in Tests nur eine Wirksamkeit von 48 Prozent gezeigt. Der Bund hatte Curevac zunächst als einen Baustein der Impfkampagne gesehen und hatte sich auch finanziell an der Entwicklung des Impfstoffes beteiligt.