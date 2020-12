Der Corona-Impfstoff ist da: Erste Lkw-Ladungen in NRW

Die kleinen Fläschchen mit dem Corona-Impfstoff kommen aus einer Fabrik in Belgien. Sie trafen am Samstag um kurz nach 5 Uhr in zwei Kühlboxen in NRW ein. Die Fläschchen wurden in ein geheimes Zentrallager gebracht, wo nun für alle 53 Kreise und kreisfreien Städte im Land je 180 Dosen verpackt werden.

Mit dicken Handschuhen holten die Mitarbeiter den lang erwarteten Stoff aus den eisgekühlten Verpackungen. Kalte Dämpfe stiegen dabei auf. Der Impfstoff muss bei minus 70 Grad gelagert werden. Für Lagerung und Transport ist in NRW die Logistikfirma Kühne&Nagel zuständig.

Impfteams in Pflegeheimen

Ab morgen geht es los. Der Impfstoff wird direkt vom Zentrallager aus zusammen mit Impfmaterial wie Kanülen und Spritzen in Einrichtungen vor Ort gebracht. Laut Gesundheitsministerium werden die Impfdosen dabei mit einer Temperatur von zwei bis acht Grad transportiert. 180 Impfdosen passen in 36 Fläschchen.