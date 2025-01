Fast automatisch greift die Hand zum Smartphone. Ohne Nachzudenken wird TikTok geöffnet. Die kurzen unterhaltsamen, lehrreichen und manchmal auch mit Fremdscham aufgeladenen Videos gehören für viele zum Alltag. Am Sonntag läuft eine Frist der US -Regierung aus. Wenn TikTok bis dahin nicht an einen US -Investor verkauft ist, soll es abgeschaltet werden. Was also, wenn der TikTok-Screen in den USA ab Sonntag schwarz bleibt?

Wenn ich Geld darauf verwetten müsste, dann würde ich sagen: TikTok geht am Sonntag kurzzeitig offline und wird dann von Trump am Montag oder Dienstag sozusagen reinstalliert. Martin Fehrensen, Technikjournalist, Autor des "Social Media Watchblog"