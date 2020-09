Wenn die Hochzeit zum Superspreader-Event wird

Nach Angaben der Stadt Hamm fand die Hochzeit am ersten Septemberwochenende statt und bestand aus mehreren Veranstaltungen. So habe am Freitag, den 4. September, in Hamm der Henna-Abend stattgefunden - eine Art muslimischer Junggesellinnenabschied. Die eigentliche Feier gab es dann am 5. und 6. September in einer Eventhalle in Dortmund.

Am folgenden Wochenende (11.-13.09.) soll in Werl eine andere Hochzeit stattgefunden haben, auf der aber auch Teile der Hammer Hochzeitsgesellschaft zu Gast gewesen sein sollen. Am 12. September wurden laut der Stadt Hamm die ersten Infektionen von Gästen der Hochzeit bekannt.

Offene Fragen: Wie viele Gäste waren wann wo?

Inzwischen sind 116 Fälle bekannt, die in direktem Zusammenhang mit der Hochzeit in Hamm stehen. 99 Gäste oder Angehörige sollen aktuell infiziert sein. Bislang habe die Stadt 309 Hochzeitsgäste aus Hamm ermitteln können. Diese seien getestet und in Quarantäne gestellt worden.

Die Nachvollziehung der Infektionsketten sei sehr schwierig, teilte die Stadt Hamm mit. Eine genaue Abfolge der Feierlichkeiten lasse sich noch nicht konstruieren, da viele Zeugen oder Gäste unklare Angaben machten. Zudem passten Kontakt- und Anwesenheitslisten nicht zusammen. Auch der Stadt Dortmund ist derzeit nicht bekannt, wie viele Gäste bei der Hauptfeier anwesend waren.