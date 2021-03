Länderchefs hadern mit Corona-Lockdown - Ärzte gegen Lockerungen

Unter den Länderchefs gehen die Meinungen auseinander: Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hält daran fest, das ganze Bundesland zur Modellregion zu erklären und mit Tests Lockerungen zu ermöglichen. NRW-Ministerpräsident und CDU-Parteichef Armin Laschet hat sich einen Rüffel von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eingehandelt. Sie attestierte ihm einen Verstoß gegen die vereinbarte Notbremse.

Begründung der Ländchefs Laschet und Hans: Sie wollen Anreize für Bürger schaffen.

Diese Notbremse konsequent umzusetzen, Lockerungen ab einer Inzidenz über 100 zurückzunehmen - das fordern die Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg, Markus Söder ( CSU ) und Winfried Kretschmann (Grüne), mit Nachdruck am Mittwoch in einem Brief an ihre 14 Amtskollegen. Nächtliche Ausgangsbeschränkungen dürften kein Tabu sein. Hamburg und Regionen in Niedersachsen kündigten sie am Mittwoch für Ostern an.

