Dortmunder Hauptbahnhof: Wohnungslose Frau tödlich verletzt

Nach dem Tod einer Frau in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofs ermittelt jetzt eine Mordkommission. Zeugen hatten in der Nacht zu Mittwoch gegen Mitternacht ein Körperverletzungsdelikt an der Rückseite des Hardenberg-City-Centers gemeldet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund in einer gemeinsamen Mitteilung erklären.

Die Polizei habe schließlich eine verletzte Frau in einem Treppenabgang gefunden. Beamte hätten "unmittelbar mit Wiederbelebungsmaßnahmen" begonnen. Anschließend sei die Frau in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie noch in der Nacht starb.