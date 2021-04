Zentrale Gedenkfeier mit Bundespräsident Steinmeier

Mit bundesweiten Gedenkfeiern wurde am Sonntag der fast 80.000 an Covid-19 verstorbenen Menschen gedacht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach bei einem staatlichen Gedenkakt in Berlin. Man brauche einen Moment jenseits des politischen Tagesgeschäftes. " Leiden und Sterben ist in der Öffentlichkeit oft unsichtbar geblieben. Wir schauen heute nicht auf Statistiken und Zahlen, sondern auf Menschen ", so Steinmeier. " Sprechen wir über Schmerz und Wut, aber verlieren wir uns nicht in Schuldzuweisungen. " Am Vormittag gab es einen ökumenischen Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.