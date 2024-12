AfD wittert "Denunziantentum"

Bozay ist es wichtig zu betonen, dass die Meldestelle keinen Form von "Justizbehörde" oder ähnliches darstellt. "Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir wollen Menschen niedrigschwellig ein Ohr leihen, damit sie uns erzählen können, was Ihnen passiert ist." Die Meldestelle habe auch nicht die personellen Kapazitäten um nachzurecherchieren, ob sich ein Vorfall tatsächlich so zugetragen hat wie geschildert. Und: Wenn die Person einen mutmaßlich strafbaren Vorgang beschreibt, aber keine Kontaktdaten hinterlässt, leitet MEDAR nicht eigenständig diese Schilderung an die Polizei weiter, betont er.

Die AfD in NRW kritisierte vor wenigen Monaten in einem Antrag, die Meldestelle gegen Muslimfeindlichkeit - und auch die drei weiteren neuen Meldestellen - könnten "Denunziantentum" fördern. Die Partei forderte daher, den Aufbau dieser Meldestellen umgehend zu stoppen. Im September wurde ihr Antrag im NRW-Landtag abgelehnt.

Josefine Paul: "Dunkelfelder sollen ausgeleuchtet werden"

Die Landesregierung betont immer wieder, dass jegliche Meldungen bei den Meldestellen nur anonymisiert dokumentiert würden. Dies gelte auch, wenn Personen melden, dass sie über Social Media eine antimuslimische Diskriminierung erlebt haben, beispielsweise via Post oder einer Direktnachricht. Allerdings wird in den bisherigen Erläuterungen der Landesregierung nicht klar, ob beispielsweise auch direkt Screenshots mutmaßlicher Online-Diskriminierungen hochgeladen werden können - und wie dann eine anschließende Anonymisierung konkret aussieht.

NRW-Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne) betonte im Interview mit WDR COSMO im Sommer, die Meldestellen gegen verschiedene Formen der Diskriminierung seien notwendig, "weil es hier noch erhebliche Dunkelfelder gibt" - also viele Betroffene mit Vorfällen bspw. bislang nicht zur Polizei gehen. Wenn mit den Meldestellen besser ausgeleuchtet werde, wie stark beispielsweise Muslimfeindlichkeit im Alltag auftrete und in welchen Situationen, könne das dabei helfen, auch stärker Präventionsmöglichkeiten zu finden - also bspw. an bestimmten Orten oder in bestimmten Institutionen Vorurteile stärker direkt anzusprechen.

Für jede der vier neuen Meldestellen sind laut NRW-Integrationsministerium fürs neue Jahr 180.000 Euro Landesmittel eingeplant.

