Hotspot Fleischindustrie: Bei Krankmeldung droht Kündigung

Der WDR hat darüber mit Szabolcs Sepsi von der DGB-Beratungsstelle Faire Mobilität in Dortmund gesprochen. Er berät Menschen aus Mittel- und Osteuropa. Denn bis zu 90 Prozent der Belegschaft in der industriellen Fleischproduktion kommt von Subunternehmen – die Mitarbeiter stammen aus Bulgarien, Polen, Rumänien, Ungarn.

WDR: Herr Sepsi, Sie sind selbst ganz nah dran. Die betroffenen Mitarbeiter in der Fleischindustrie wenden sich mit ihren Problemen an Sie. Was läuft dort gerade ab?

Szabolcs Sepsi, Teamleiter Beratungsstelle Faire Mobilität

Sepsi: Die Menschen fühlen sich unwohl und sind wütend über die Zustände. Sie leben in den Massenunterkünften ganz eng aufeinander. In einer Dreizimmerwohnung wohnen oft zehn Menschen gleichzeitig. Sie teilen sich eine Küche und ein Bad. Die hygienischen Bedingungen sind sehr fraglich. Bei solchen Zuständen ist die Gefahr natürlich groß, dass ein an Corona-Virus erkrankter Bewohner alle anderen auch ansteckt.

WDR: Mit welchen Problemen wenden sich die Menschen an Ihre Kontaktstelle?

Sepsi: Gerade in der Corona-Krise klagen die meisten über die vielen unbezahlten Überstunden. Viele haben keine Lust mehr und sagen: „Wenn die Grenzen wieder öffnen, wollen sie wieder weg und sich einen anderen Job suchen.“ Wir kennen Betriebe, die im Moment sieben Tage die Woche durcharbeiten und das bis zu 14 Stunden am Tag. Das Ganze ist ein Knochenjob. Wenn dann mal jemand krank wird, drohen die Subunternehmer ganz schnell mit einer Kündigung.