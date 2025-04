Den letzten Schultag hatten sie schon vor den Osterferien - jetzt beginnt die Prüfungsphase. 78.000 Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen schreiben in den kommenden Tagen und Wochen ihre Abiklausuren.

Die zentralen Prüfungen beginnen am Dienstag für etwa 70.000 Schülerinnen und Schüler an Gymnasien, Gesamtschulen, Weiterbildungskollegs und Waldorfschulen. Das kündigte das NRW -Schulministerium an. Ab dem 6. Mai starten die Klausuren für 7.800 Abiturientinnen und Abiturienten an den Berufskollegs.

Die mündlichen Prüfungen folgen ab dem 22. Mai. Ende Juni bis Anfang Juli werden die Zeugnisse vergeben.

Zentrale Aufgaben für bessere Vergleichbarkeit

NRW beteiligt sich am gemeinsamen Aufgabenpool der Länder.

Um Vergleichbarkeit und Qualität der Abiturprüfungen bundesweit zu gewährleisten, beteilige sich NRW am gemeinsamen Aufgabenpool der Länder, so das Schulministerium. Das betreffe die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch sowie erstmals die Fächer Biologie, Chemie und Physik. Zum ersten Mal sei auch das Hörverstehen in allen modernen Fremdsprachen Bestandteil der zentralen Abiturprüfungen.

Neues System für NRW ab 2025 nach Abi-Panne

2023 hatte eine massive Download-Panne bei den Abitur-Prüfungen für viel Wirbel gesorgt. Ab diesem Jahr soll es ein neues System für NRW geben.

Unsere Quellen:



Nachrichtenagentur epd

Über dieses Thema berichten wir am 29.04.2025 auch im WDR-Fernsehen: Aktuelle Stunde, 18.45 Uhr.