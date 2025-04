" Zwar verfügen viele dieser Unternehmen in Deutschland über eigene Diversity-Abteilungen und queere Netzwerke, und zahlreiche Mitarbeitende distanzieren sich deutlich von der US -Politik, dennoch sind sie an zentrale Konzernvorgaben gebunden ", so die Veranstalter des ColognePride.

Die US -Regierung schränkt die Rechte der LGBTQ -Gemeinschaft aktuell massiv ein, insbesondere die von Trans -Menschen. Dazu zählen Maßnahmen wie die Anerkennung von nur zwei Geschlechtern, ein Verbot von Trans -Menschen in den Streitkräften und Einschränkungen in den Bildungsplänen.

Sponsorengelder sehr wichtig für ColognePride

Der CSD in Köln zieht jedes Jahr Tausende auf die Straßen.

Finanzielle Unterstützung durch Unternehmen spielt bei der Organisation des ColognePride eine wichtige Rolle. Ob der Rückzug der US -Sponsoren Folgen für das Programm des CSD haben wird, ist bisher noch unklar.

Sorgen macht den Veranstaltern die Signalwirkung aus den USA . "In Deutschland bzw. in Europa dürfen keine Verhältnisse entstehen, wie sie derzeitig in den USA wachsen ", erklärt Hugo Winkels, Vorstandsmitglied von ColognePride e.V. " Leider erleben wir aber in Deutschland auch schon eine gesellschaftliche Stimmung, die zivil-gesellschaftliches Engagement und Spendenbereitschaft einschränkt.

"Wir hoffen sehr, dass sich das bald wieder ändert!" Hugo Winkels, ColognePride e.V.

Auch in diesem Jahr wolle man mit dem ColognePride wieder ein klares Zeichen für eine gerechte, vielfältige und offene Gesellschaft setzen. Die Kölner Veranstaltung hat auch weit über Kölns Grenzen hinweg eine große Bedeutung für die queere Szene. Im vergangenen Jahr kamen laut Veranstalter 1,4 Millionen Besucher zum ColognePride.

