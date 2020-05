Keine Werkverträge: Was heißt das für den Fleischpreis?

Schluss mit Werkverträgen in der Fleischindustrie: Nach einer Häufung von Corona-Infektionen auf Schlachthöfen hat die Bundesregierung am Mittwoch (20.05.2020) strengere Arbeitsschutzregeln beschlossen.

Was wurde am Mittwoch genau beschlossen?

Werkverträge, also die Beschäftigung von Arbeitskräften über Subunternehmen, sollen laut Beschlussvorlage ab Januar 2021 verboten sein. Das Bußgeld bei Verstößen gegen Arbeitszeitvorschriften soll demnach auf bis zu 30.000 Euro verdoppelt werden. Zudem soll die Unterbringung der Beschäftigten besser kontrolliert werden.

Besonders die Werkverträge standen hart in der Kritik. Damit gliedern Firmen die Arbeit an sogenannte Subunternehmen aus. Die Konstruktionen mit mehrfach verschachtelten Subunternehmern erschwerten die Kontrollen, beklagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erklärte die Lage am Mittwoch (20.05.2020) in einem "Eins zu Eins" im WDR Fernsehen so: "Die Aufgabe eines Schlachthofes ist das tiergerechte Schlachten und Zerlegen der Tiere. Wenn der Schlachthof diese Arbeit nicht selbst erledigt, dann ist das in etwa so, als würde VW das Autobauen einer externen Firma überlassen ." Es könne nicht sein, dass die Firmen sich so ihrer Verantwortung entziehen.

Die Verbraucher-Sicht: Wird Fleisch nun teurer?