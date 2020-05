Das Fest des Fastenbrechens ab Sonntag (24.05.2020) ist neben dem Opferfest die wichtigste Feier im Islam. Es markiert das Ende des Fastenmonats Ramadan. In diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie vieles nicht möglich, was sonst selbstverständlich wäre. Der Zentralrat der Muslime in NRW rät zum Beispiel vom gemeinsamen Beten in der Moschee ab. Auch der 30-jährige Kölner Bora Anaç will mit seiner Familie darauf verzichten. Ein Interview.

WDR : Herr Anaç, normalerweise ist beim Fastenbrechen das Haus voller Gäste – wie läuft es dieses Jahr in ihrer Familie ab?

"Gesundheit geht vor"

Bora Anaç: Wir sind alle gemeinsam vorsichtig und passen uns der Situation an. Zum Beispiel bei den Familienbesuchen. Da achten wir darauf, dass sich nur zwei Haushalte treffen. Und dass wir uns in verschiedenen Räumen aufhalten. Wir treffen uns bei den Verwandten, die am meisten Platz haben oder wo man auch draußen sitzen kann. Normalerweise sitzen schon mal 15 bis 20 Leute zusammen. Das geht jetzt natürlich nicht.

WDR: Mit wie vielen Verwandten werden Sie denn feiern?

Anaç: Das dürften etwa acht bis zehn Leute sein - aus zwei Haushalten.