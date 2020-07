Tiefpunkt überwunden? Exportfirmen in in NRW bangen

Autoteile und Chemiestoffe – diese Waren werden normalerweise besonders gern von ausländischen Firmen in NRW bestellt und dann per Flugzeug, Zug, LKW oder Schiff in alle Himmelsrichtungen der Welt transportiert. Aber der Export hat seit der Corona-Krise ein dickes Minus eingefahren.

"Wenn man den Tiefpunkt erreicht hat, dann geht es zumindest nicht weiter runter, sondern erst mal nach oben. Da sind unsere Aussichten aber noch etwas verhalten. Zunächst hoffen wir, dass wir nicht noch in eine weitere Welle hineingeraten und dass wir jetzt eine Erholung sehen können ", sagt Matthias Mainz von der IHK NRW. Er und sein Team sind im engen Austausch mit den Exportfirmen: Noch machen viele ein Minus.

"Unternehmen sind in tiefes Tal gefallen"