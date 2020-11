Abgespeckte Maskenpflicht für Düsseldorf

Appell zum freiwilligen Tragen

Die Stadtspitze appelliert allerdings an die Düsseldorfer, Pendler und Gäste, auch in anderen Bereichen der Stadt die Masken zu tragen – es gebe viele Bereiche, in denen sich die Menschen deutlich zu nah kommen – auch hier müsse die Infektionsgefahr so gering wie möglich gehalten werden. Das gelte zum Beispiel für Einkaufsstraßen in den Stadtteilen, wie etwa die viel frequentierte Nordstraße oder das Zentrum von Düsseldorf Benrath.

Infektionszahlen weiterhin hoch

Die aktuelle Inzidenz-Zahl für Düsseldorf, also die Zahl von Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner, lag am Dienstag immer noch über 166. Das Ansteckungsgeschehen im Stadtgebiet sei weiterhin unspezifisch und von unklarem Ansteckungswesen geprägt, heißt es aus dem Rathaus.