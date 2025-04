"Wir versuchen solche Sachen nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Challenge" , sagte Andreas Evertz, Chef des Getriebe-Herstellers Flender im westmünsterländischen Bocholt. "Wir sind in der Lage, auch in den USA zu fertigen. Wir haben dort auch Produktion."

Ein anderes Beispiel: die Technologiegruppe Harting aus dem ostwestfälischen Espelkamp. Das Unternehmen stellt Elektroniksysteme her und ist auch in den USA vertreten. "Wir haben natürlich Kunden in Deutschland, die wir beliefern und die ihre Produkte in die USA exportieren" , sagt Harting-Sprecher Detlef Sieverdingbeck. Wie sich das "ausbalanciert" , müsse man abwarten.

Mehr Importe als Exporte

Dass auch die US-Wirtschaft im Falle eines eskalierenden Handelskonflikts durchaus etwas zu verlieren hat, zeigt ein Blick auf die Statistik: Die nordrhein-westfälische Wirtschaft hatte im Jahr 2023 Waren im Wert von 15,7 Milliarden Euro in die Vereinigten Staaten von Amerika exportiert. Nach Angaben des Statistischen Landesamts IT.NRW lag der Importwert mit 17 Milliarden Euro spürbar höher.