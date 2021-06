Digitalpakt: Hälfte des Geldes noch nicht für Schulen abgerufen

Gesamtschule 3.0 – Das ist die Vision von Frank Stewen. Der Schulleiter der Gesamtschule Kamen gehört zu den Pionieren des digitalen Unterrichts. Die Idee: Die Lehrkraft läuft mit dem Tablet durch die Klasse, moderiert die Arbeit von Schüler-Lerngruppen. " Wir nehmen uns als Lehrer zurück ." Er wolle den Unterricht kooperativ gestalten, Fächer vernetzen, so Stewen.

Statt grüner Tafel und Kreide – ein digitales Activeboard und gutes WLAN. So sieht es jetzt schon an dieser Gesamtschule aus. Kamen hat das als Schulträger ermöglicht, aber bis Ende April ohne Mittel aus dem Digitalpakt.

Abgerufene Mittel aus dem Digitalpakt

Dem WDR liegen aktuell Zahlen aus dem Schulministerium vor. Bis Ende April haben 284 von 396 Kommunen Mittel aus dem Digitalpakt beantragt. Das sind 72 Prozent – eine deutliche Steigerung im Vergleich zu September. Insgesamt liegen dem NRW-Schulministerium aber nur Anträge über 376 Millionen Euro vor - das sind nur 38 Prozent des zur Verfügung stehen Gesamtbudgets.

Bei einigen Kommunen sind die beantragten Summen im Vergleich zu September gesunken. In der Zwischenzeit seien Anträge angepasst oder zurückgezogen, überarbeitet und neu eingereicht worden, erklärt das Schulministerium.

Bielefeld, Borken oder Düsseldorf haben inzwischen ihren Anteil komplett beantragt. Mehr als ein Viertel der Kommunen aber gar nichts. Dazu gehört auch Gütersloh.

Zu viele Fördertöpfe und zu viel Bürokratie

So ein Antrag sei unheimlich zeitaufreibend, begründet der Beigeordnete für Schule Henning Matthes, warum die Stadt sich das Digitalpakt-Geld noch nicht geholt hat. Er wünscht sich einfachere Förderbedingungen. Gütersloh hat wie andere Kommunen auch deshalb erstmal andere Förderprogramme ausgeschöpft. Für den Digitalpakt muss ein schlüssiges Konzept erstellt werden. " Und das wollen wir nicht nur auf dem Papier ", so Matthes. Bis Jahresende will Gütersloh die 2,8 Millionen Euro aus dem Digitalpakt abrufen – für WLAN an den Schulen zum Beispiel. " Kein Euro bleibt liegen ", verspricht der Beigeordnete.

Schulministerium stellt Erklärvideo ins Netz