Digitalisierung an Schulen: Wenn sich 30 Schüler einen Laptop teilen

Schüler und Schülerinnen wollen und sollen digital lernen. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist das entscheidend. Doch mit wie vielen Geräten die 1,8 Millionen Schüler an den allgemeinbildenden Schulen überhaupt arbeiten können, das war bisher nicht bekannt - auch nicht der Landesregierung.

Schulministerium hat keinen aktuellen Überblick

Denn einen aktuellen Überblick dazu konnten weder das Schulministerium, noch die Bezirksregierungen liefern. Zeit also, die Daten selbst zu sammeln. Per Online-Tool haben innerhalb von vier Wochen 309 der 396 Kommunen in NRW geantwortet. Grundlage war das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) - die Ergebnisse geben den Stand von Juli 2020 wider.

Viele Schüler auf wenig Geräte

Die Ergebnisse zeigen: Um die digitale Ausstattung ist es nicht gut bestellt. Gerade, wenn es um die derzeit besonders wichtigen mobilen Geräte geht. So müssen sich im Schnitt etwa 30 Schüler ein Laptop teilen. Bei den Tablets sieht es etwas besser aus: Hier müssen sich im Schnitt 12 Schüler eins teilen.