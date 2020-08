Ärger um Gedränge im Schulbus und vor Schulen

Aus Sicht der Landeselternkonferenz NRW ist das Gedränge bei Abhol- und Bringsituationen vor Schulen eine Folge der Politik des NRW-Schulministeriums. "Wir haben vergeblich für versetzte Anfangszeiten und die Halbierung der Stundenpläne geworben" , sagte Anke Staar, Vorsitzende der Landeselternkonferenz NRW, am Mittwoch dem WDR .

Eltern: Angebot an Schulbussen nicht erhöht

Da aber die üblichen Anfangszeiten beibehalten worden seien, entstünden vor den Toren der Grundschulen "Knubbelpunkte, die das Infektionsrisiko enorm erhöhen". Es sei absehbar gewesen, dass sich der Abhol- und Bringdienst erhöhe, so Staar. Denn viele Eltern hätten Angst, ihre Kinder in überfüllte Schulbusse zu stecken. Außerdem sei es den Kommunen in NRW bisher nicht gelungen, das Angebot an Schulbussen zu erhöhen.

Ein weiteres Problem: Staar hat nach eigener Aussage auch viele Berichte von Schülern erhalten, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen könnten. Die entsprechenden Atteste würden im ÖPNV oft von Kontrolleuren angezweifelt. Es gebe auch Fahrdienste, die sich weigerten, Behinderte, die keine Masken tragen müssten, zu befördern.

Situation für alle erträglich machen