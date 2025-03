Obwohl E-Zigaretten durch den fehlenden Tabak als weniger schädlich gelten, steckt in den meisten Nikotin und damit eine potenzielle Suchtgefahr. Christian Tänzer betreibt zusammen mit seiner Frau ein Fachgeschäft für E-Zigaretten in Köln. Verharmlosen will er den Konsum nicht: " Es geht hier nicht um Perfektion, sondern es geht darum Alternativen zu den üblichen Abstinenz-Appellen anzubieten. Denn jeder Schritt weg von der Tabak-Zigarette reduziert die Risiken und macht halt oft langfristige Veränderung überhaupt erst möglich ".

Bianca und Christian Tänzer in ihrem Shop in Köln

Es gehe um Schadensminimierung, sagt er, betont aber trotzdem, wie wichtig es sei, auf Inhalt und Hersteller zu achten. Dazu bietet er in seinem Shop Beratungen an. Außerdem betreibt er parallel ein Rauchstoppzentrum und hilft Tabak-Rauchern so beim Aufhören. Nicht alle Raucher schwenken dann auf die E-Variante um, einige verzichten sogar auf Zigaretten jeder Art.

Nikotinentzug: Mit E-Zigaretten möglich?

Ob man E-Zigaretten auch zum Abgewöhnen nutzen kann, weiß Lungenfachärztin Monika Scheidt aus Köln. In der Theorie sei das möglich: " Wenn man seinem Herzen einen Stoß gibt und wirklich sagt, ich mach jetzt nur noch die E-Zigarette an, dann könnte man den Nikotin-Gehalt des Liquids in den E-Zigaretten ganz peu à peu herunterdosieren um dann hinterher auf einem Liquid zu landen, das kein Nikotin enthält ".

In der Praxis funktioniere das aber nur selten. Raucher müssten dafür bei dem Prozess begleitet werden. Erfolg hatte dabei Christian Tänzers Schwiegermutter, erzählt er. Sie habe den Nikotingehalt nach dem Wechsel immer weiter runtergefahren und dampfe mittlerweile nur noch selten und dann nikotinfrei.

Zahl der Raucher rückläufig - E-Zigaretten weiter im Trend

Während der Raucheranteil laut Statistik des Landes NRW 2017 noch bei mehr als 22 Prozent lag, waren es 2021 nur noch 18,6 Prozent. Deutschlandweit steigt dagegen der Konsum von E-Zigaretten , vor allem bei jüngeren Menschen. Von 2016 bis 2023 hat dieser um etwa 38 Prozent zugenommen, zeigt eine aktuelle Studie der Universitätsklinik Düsseldorf.

