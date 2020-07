Corona-"Soforthilfe": Das müssen Empfänger jetzt wissen

Für viele Freiberufler kam die schnelle Soforthilfe wie gerufen. Aufträge brachen weg, die 4,5 Milliarden Euro an NRW-"Soforthilfe" flossen oft schnell und sehr unbürokratisch, um Zahlungsengpässe zu überbrücken und Insolvenzen in der Corona-Krise zu vermeiden. Jetzt aber heißt es: zeigt uns doch mal bitte, wie bedürftig ihr wirklich wart. Das Land will Nachweise sehen.

Bereits fast jeder vierte von über 400.000 "Soforthilfe"-Empfängern wurde vom Land aufgefordert, die konkrete Verwendung der Gelder nachzuweisen. Einige bekamen die Aufforderung, einen Teil oder die komplette "Soforthilfe" zurückzuzahlen. Dafür sollen Einnahmen und Ausgaben in einem Online-Formular aufgelistet werden.

Ärger über Rückforderungen

Steuerberater Hans-Joachim Arns beschäftigt sich mit den Rückforderungen.

Die geforderten Rückzahlungen der Soforthilfe beschäftigen Steuerberater Hans-Joachim Arns in Köln rund um die Uhr. Viele seiner Mandanten haben Gelder des Landes in Anspruch genommen. Sie müssen ihre finanzielle Not jetzt im Nachhinein beweisen. „Vielen Leuten, die sich ein bisschen damit befasst haben, war klar, das das kein Geschenk ist, sondern, dass da nach gekartert wird. Aber gerade zu Beginn war die Hoffnung da, dass auch die private Lebensführung davon gedeckt wird und das ist, wie sich heute herausstellt, nicht der Fall.“ , so der Anwalt.

Streit über gezahlte Gelder während des Lockdowns gibt es nicht nur über die privaten Lebenshaltungskosten, sondern auch um etwaige Personalkosten. Die dürfen nicht mit der Soforthilfe verrechnet werden und sollen plötzlich zurückgezahlt werden.

Gastwirt Dino Engelhardt aus Langenfeld ärgert sich über die Rückforderung.

Caféwirt Dino Engelhardt aus Langenfeld hat 15.000 Euro Soforthilfe bezogen. Die Rückforderung ärgert ihn, weil sich plötzlich die Rahmbedingungen geändert haben, so sein Vorwurf. „Wenn dann so Begründungen kommen wie: ihr müsst jetzt komplett die gesamte Summe zurückzahlen, dann ist es eben keine Hilfe mehr sondern schlicht und einfach nur ein gestundeter Kredit, anders ausgesprochen: eine Insolvenz auf Raten.“

Nicht alle Ausgaben werden anerkannt

Zu Beginn der Krise hatten viele Selbstständige noch Zahlungen aus vergangen Aufträgen erhalten, neue Aufträge kamen aber schon nicht mehr rein. Die Zahlungsschwierigkeiten kamen also mit Verzögerung, das berücksichtige die Abrechnung nicht.

Viele Unternehmer haben bislang damit gerechnet, dass sie Personalkosten, Fixkosten wie die Miete und 2.000 Euro zum Leben von der Soforthilfe bezahlen können. Doch als Ausgaben berücksichtigt werden nur laufende Betriebskosten. Der Grund: Für das Personal kann Kurzarbeitergeld und für den eigenen Lebensunterhalt Arbeitslosengeld beantragt werden. Vor allem um die Personalkosten gibt es Streit. Denn auch bei Kurzarbeit laufen die Kosten zumindest teilweise weiter.

Für die persönlichen Lebenserhaltungskosten der Unternehmer gilt allerdings eine Ausnahme. Für den ersten Monat der Krise dürfen 2.000 Euro als Pauschale angesetzt werden. Ansonsten gehören zu den Betriebsausgaben beispielsweise die Miete für ein Büro oder Laden und die zugehörigen Nebenkosten. Auch Versicherungsbeiträge, Material und Waren in üblicher Menge und die Kosten für ein Auto oder Lieferwagen gehören dazu.

Vorerst keine Prüfungen mehr

Nach heftigen Protesten hat Nordrhein-Westfalen die Prüfungen erst einmal gestoppt. Wer bereits eine Aufforderung zur Abrechnung erhalten hat, muss vorerst nicht reagieren. Nach Angaben des NRW-Wirtschaftsministeriums vom Mittwoch (15.07.2020) wurde das entsprechende Online-Formular wieder aus dem Netz genommen. Die gesetzten Fristen seien ebenfalls hinfällig.